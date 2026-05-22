ABD, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını askıya aldı

ABD Donanması Müsteşarı Hung Cao, İran-İsrail savaşı gerekçesiyle Tayvan’a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışının durdurulduğunu açıkladı. Çin ise Washington’ın Tayvan’a silah satışına karşı tutumunun kararlı olduğunu vurguladı.

ABD donanmasından sorumlu müsteşar Hung Cao, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle ülkesinin Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışını durdurduğunu söyledi.

CBS News'ün haberine göre, Senato Bütçe Komitesinin bir oturumunda konuşan Cao, Tayvan'a yönelik askeri satışın durumunu değerlendirdi.

Cao, Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışına ilişkin bir soruya, "'Destansı Öfke (Epic Fury)' Operasyonu için ihtiyaç duyduğumuz mühimmatın elimizde olduğundan emin olmak amacıyla bir ara veriyoruz." yanıtını verdi.

Ayrıca Cao, yönetimin gerekli gördüğü zaman yurt dışına yönelik askeri satışlara devam edeceğini belirtti.

Tayvan makamları, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halihazırda ABD'nin ülkeye yönelik silah satış politikasındaki değişiklik hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun de Washington'ın Tayvan'a silah satışına karşı ülkesinin tutumunun "tutarlı, net ve kararlı" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mayıs'ta diplomatik ilkelerin aksine Tayvan lideri Lai Ching-te ile olası bir silah satışı konusunda görüşeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
