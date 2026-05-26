ABD-İran Çatışması Piyasaları Altüst Etti: Petrol Fırladı, Altın Düştü
ABD’nin İran’a hava saldırısı petrol fiyatlarını %2 artırırken, altın %0,6 düşüşle 4.542 dolara geriledi. Barış görüşmeleri sürerken gelen saldırı enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi.
Dün ABD ile İran arasında uzlaşma beklentileriyle başlayan iyimserlik, bugün ABD’nin İran’ın güneyindeki hedeflere hava saldırısı düzenlemesiyle şoka dönüştü. Doha’da barış görüşmeleri devam ederken gelen bu haber, petrol fiyatlarını %2 artırdı ve enflasyon endişelerini alevlendirdi. Bu durum, faiz getirisi olmayan altını olumsuz etkiledi; spot ons altın %0,6 düşüşle 4.542,20 dolara geriledi. Analistler, enerji altyapısındaki hasarın kalıcı ekonomik etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Satış baskısı gümüş, platin ve paladyuma da yayıldı.
