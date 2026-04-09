Motorine Ateşkes İndirimi...

Güncelleme:
Geçici ateşkes kararı sonrası Brent petrol ve motorin fiyatları sert şekilde gerileyerek motorin metrik ton fiyatı 300 dolar düştü. Bunun sonucunda motorine 12,88 lira, benzine ise 1,05 lira indirim bekleniyor.

Haber: Oktay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD-İran savaşında geçici ateşkes kararı, küresel piyasalarda Brent petrol ve motorinin metrik ton fiyatlarının sertçe düşmesine yol açtı. Motorinin metrik ton fiyatı, 300 dolar kadar geriledi. Buna bağlı olarak bu gece yarısı motorine 12 lira 88 kuruş, benzine 1 lira 5 kuruş indirim bekleniyor.

ABD-İran savaşı enerji fiyatlarının hızla artmasına neden oldu. Savaşla birlikte Brent petrol ve özellikle motorin fiyatları hızla tırmanmaya başladı.

Küresel piyasalarda savaş öncesinde motorinin metrik ton fiyatı, 750 dolar düzeyinde bulunuyordu. Savaş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler sonrasında motorinin ton fiyatı bin 500 dolara kadar çıktı.

ABD-İran'ın geçici ateşkes kararı, uluslararası piyasalarda petrol, doğal gaz, motorin ve benzin fiyatlarını geriletti. Motorinin, ton fiyatı 300 dolar düştü.

Buna bağlı olarak motorine bu gece yarısı 12,88 lira indirim bekleniyor. Bu tutar, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde, 4,19 lira indirim hesaplanıyor. Eşel mobil uygulaması gereğince söz konusu indirimin bir bölümü ÖTV'ye ayrılacak. Benzinde, pompa satış fiyatlarına yansıması beklenen indirim tutarı 1 lira 5 kuruş.

Kaynak: ANKA
