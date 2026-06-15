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Abd-İran Arasında Anlaşma Sağlandı... ABD Medyası: Trump, Vance ve Kalibaf Mutabakat Zaptını İmzaladı

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ABD medyasına göre, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılacağı ve deniz ablukasının kaldırılacağı belirtildi.

(ANKARA) - ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptı elektronik olarak imzalandı.

Haberlere göre mutabakata ABD adına Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, İran adına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf imza attı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, mutabakatın taraflar arasındaki müzakerelerin bundan sonraki seyrine ilişkin bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Yetkili, mutabakatın detaylarının 24 ila 48 saat içinde kamuoyuna açıklanacağını, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılacağını ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ifade etti.

İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde dondurulmuş fonların kademeli olarak serbest bırakılabileceği aktarılan haberlerde, mutabakatta İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine ilişkin bir şart bulunmadığı da belirtildi.

Kaynak: ANKA
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