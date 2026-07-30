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ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile görüştü

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile yaptığı görüşmede, Pekin'in nadir toprak elementleri ve ABD tarım ürünleri konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi beklentisini ele aldıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile yaptığı görüşmede, Pekin'in nadir toprak elementleri ve ABD tarım ürünleri konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi beklentisini ele aldıklarını bildirdi.

Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eylülde gerçekleştirmesi planlanan görüşmesi öncesinde ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile birlikte Başbakan Yardımcısı Hı ile görüştüklerini aktaran Bessent, "Görüşmemizde, Pekin'in nadir toprak elementleri ve ABD tarım ürünleri konusundaki taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmesini beklediğimizi vurguladım." ifadelerini kullandı.

Bessent, görüşmede, ABD-Çin ekonomik ilişkilerinde daha dengeli, adil ve yapıcı bir yapıya ulaşılması için somut ilerleme sağlamaya yönelik bir mekanizma olarak Ticaret ve Yatırım Kurulları'nın uygulanmasının ele alındığını kaydetti.

Kaynak: AA
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