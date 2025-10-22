ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Irak Başbakanı ile Ticari Anlaşmalar Üzerine Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile ticari anlaşmalarla ilgili görüşme yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, Irak Başbakanı Sudani ile "ABD'nin Irak'taki ticari anlaşmalarını sonuçlandırma çabaları" üzerine bir konuşma gerçekleştirdiği belirtildi.

Rubio'nun, Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı aracılığıyla petrol ihracatını yeniden başlattığı için Irak Başbakanı'nı "tebrik ettiği" aktarılarak, bunun Irak, Türkiye ve ABD şirketlerine "fayda sağlayacağı" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı (Rubio), Irak'ın egemenliğini baltalayan, Amerikalıların ve Iraklıların hayatlarını ve işlerini tehdit eden ve Irak kaynaklarını, İran adına çalan İran destekli milislerin silahsızlandırılmasının aciliyetini vurguladı." denildi.

Rubio'nun, Sudani ile görüşmesinde, ABD'nin "Iraklı ortaklarla yakın çalışma" kararlılığını yinelediği, Irak'ın egemenliğini koruma, bölgesel istikrarı ve ekonomik bağları güçlendirme sözü verdiği kaydedildi.