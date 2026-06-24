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ABD hükümetinin Meta'ya yapay zeka denetimlerini kabul etmesi için baskı yaptığı iddiası

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ABD hükümetinin, Meta'ya yapay zeka modellerini gönüllü olarak federal incelemeye sunması için baskı yaptığı iddia edildi. Meta, bu anlaşmayı imzalamayan tek büyük ABD'li yapay zeka geliştiricisi olarak öne çıkıyor.

ABD hükümetinin, teknoloji şirketi Meta'ya yapay zeka modellerini gönüllü olarak federal incelemeye sunması için baskı yaptığı iddia edildi.

The New York Times'ın haberine göre, ismi verilmeyen kaynaklar, ABD hükümetinin, sistemlerin yeteneklerini ve olası güvenlik açıklarını değerlendirebilmek için Meta'ya yapay zeka modellerini gönüllü olarak federal incelemeye sunması yönünde baskı yaptığını öne sürdü.

Talebin Meta'ya e-posta yoluyla iletildiğini aktaran kaynaklar, Meta'nın, modellerini inceleme amacıyla federal hükümetle gönüllü olarak paylaşma konusunda bir anlaşmaya varmamış tek büyük ABD'li yapay zeka teknolojisi geliştiricisi olduğunu belirtti.

OpenAI, Anthropic, Google, xAI ve Microsoft gibi diğer önde gelen şirketler sistemlerini "Yapay Zeka Standartları ve İnovasyon Merkezi" olarak bilinen federal bir yapay zeka güvenliği grubuna sunmak üzere anlaşmalar imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Haziran'da ülkesinin yapay zeka alanındaki "küresel liderliğini" sürdürmek, inovasyonun önündeki bürokratik engelleri kaldırmak ve ulusal güvenliği güçlendirmek amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin ABD'yi daha güçlü kıldığı ifade edilen kararnamede, aynı zamanda devlet kurumları arasında koordineli eylem gerektiren yeni ulusal güvenlik hususlarının da beraberinde getirdiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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