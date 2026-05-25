Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile olası anlaşma için çalışmaların sürdüğünü ve bugün bir gelişme olabileceğini açıkladı. Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakereler masada.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesi ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Rubio, çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

"Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük." diyen Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabileceğini dile getirdi.

Rubio, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak teklifin ve nükleer müzakerelerin masada olduğuna dikkati çekerek, "Umarım bunu başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın kötü bir anlaşma yapmayacağını ve ülkesinin diplomasinin başarılı olması için her türlü fırsatı değerlendireceğini söyledi.

Dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından konuşan Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.

Rubio, İran'la anlaşmaya varma konusunda "ciddi ilerleme" kaydedilse de nihai sonuca varılmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
