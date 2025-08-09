ABD'den Avustralya'ya Savunma Harcama Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Avustralya'nın savunma harcamalarını GSYİH'sinin yüzde 3,5'ine çıkarması gerektiğini vurguladı. AUKUS Anlaşması çerçevesinde yapılan açıklamada, bu artışın bölgedeki caydırıcılığı sürdürmek için hayati önem taşıdığı ifade edildi.

ABD'nin, Avustralya'ya savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarması çağrısında bulunduğu iddia edildi.

The Australian gazetesine konuşan Amerikalı savunma yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Canberra yönetimine savunma harcamalarını önemli ölçüde artırması gerektiği, aksi halde "nükleer denizaltı ittifakı" olarak bilinen AUKUS Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini ve askeri hazırlık seviyesini riske atabileceği uyarısında bulunduğunu öne sürdü.

Yetkili, savunma harcamalarının GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarılmasının Avustralya'nın yalnızca kendi savunması için değil ABD ile birlikte bölgedeki caydırıcılığı sürdürmek için gerekli güçleri oluşturmasına olanak tanıyacağını savundu.

AUKUS hedeflerinin soyut değil somut olduğunu belirten yetkili, "AUKUS, pahalı bir şey. Savunma harcamalarının artırılması, Avustralya'nın AUKUS kapsamında belirlediği hedefleri gerçekleştirirken Avustralya ordusunun geri kalanını da modernize etmesi için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, "Avustralya'nın bu kararları alabileceğini umuyoruz. Savunma harcamaları için GSYİH'nin yüzde 3,5'i yeni küresel standarttır." ifadelerini kullandı.

Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers'ın açıkladığı son bütçeye göre bu yıl ülkenin savunma harcamalarının yaklaşık 59 milyar dolara ulaşması bekleniyor, bu rakam GSYİH'nin yalnızca yüzde 2'sine denk geliyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı

Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üretici şokta! 10 dönümlük arazinin tek mahsulü bir çürük elma

10 dönümlük arazinin tek mahsulü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.