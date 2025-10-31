Haberler

ABD'de Yaz Saati Uygulaması Tartışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Kongresi'nde yaz saati uygulamasını sonlandırmayı hedefleyen yasa tasarısı tartışmalara yol açtı. Cumhuriyetçi senatörler arasında görüş ayrılıkları görülürken, anketler halkın büyük bir kısmının mevcut uygulamayı desteklemediğini gösteriyor.

ABD'de yaz saati uygulamasını sonlandırmak için hazırlanan yasa tasarısı, ABD Kongresi'nde tartışmalara sebep oldu.

ABD Senatosu'nda görüşülen saat değişikliği uygulaması hakkında Cumhuriyetçi senatörler karşı karşıya gelirken, bu konudaki tartışmalar kamuoyuna yansıdı.

Saatlerin yıl boyunca aynı kalmasının önünü açacak yasa tasarısını destekleyen Senatör Rick Scott, ABD Senatosu'ndaki konuşmasında, Amerikan halkının 6 ayda bir saatlerini gün ışığına göre ayarlamaktan yorulduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Senatör Scott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Saatlerin sürekli değiştirilmesi, Amerikan halkının nefret ettiği gereksiz ve çağdışı bir uygulamadır. Güneş Işığı Koruma Yasası ile saati sabitlemenin zamanı kesinlikle geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir Cumhuriyetçi senatör Tim Cotton, bu yasa tasarısına karşı çıkan isimler arasında yer alırken, Rhode Island Senatörü Sheldon Whitehouse gibi bazı Demokrat siyasetçiler ise tasarıyı destekledi.

Ayrıca, dün yayınlanan bir AP/NORC anketine göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 12'si mevcut saat uygulamasının doğru olduğunu, katılımcıların yüzde 47'lik kısmı ise bu uygulamanın değişmesi gerektiğini savundu.

Tasarı yeterli oya ulaşamadığı için Senato'dan geçmezken, mevcut duruma göre, 2 Kasım'da ABD'de 6 aylık yaz dönemi uygulamasına son verilerek, saatler 1 saat geri alınacak.

ABD'de yaz saati tartışması

ABD'de siyasetçiler, yaz saati uygulamasının yararı ve zararı ile saatlerin değişip değişmemesi gerektiği gibi konularda uzun zamandır tartışıyor.

Yaz saati uygulamasını sürdürülmesini isteyenler, Amerikan halkının bu sayede gün ışığından daha fazla yararlandığını savunuyor.

Donald Trump, geçen yıl Amerika'da 6 ayda bir yapılan saat değişikliğine son vereceğini ve Cumhuriyetçi Parti'nin nihayet bu sorunu çözeceğine söz vermişti.

ABD Kongresi, 1970'lerde kalıcı yaz saati uygulamasını benimsemiş ancak gelen tepkiler üzerine 10 ay sonra söz konusu yasa iptal edilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa övgü

Yaptığıyla İtalya'da tam sayfa manşet oldu
Ayasofya'yı yakmaya çalışan şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu! Savunması akıllara zarar

Ayasofya Camii'ni yakmaya çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu
Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı

Sivri çıkışlarıyla tanınan Oytun Erbaş, hastalığını ilk kez açıkladı
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
En çok çalınan araçlar belli oldu! Listenin başında Türkiye'de de yok satan marka var

En çok çalınan araçlar belli oldu! İşte listenin başındaki marka
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.