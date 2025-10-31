ABD'de Yaz Saati Uygulaması Tartışmaları Devam Ediyor

ABD'de yaz saati uygulamasını sonlandırmak için hazırlanan yasa tasarısı, ABD Kongresi'nde tartışmalara sebep oldu.

ABD Senatosu'nda görüşülen saat değişikliği uygulaması hakkında Cumhuriyetçi senatörler karşı karşıya gelirken, bu konudaki tartışmalar kamuoyuna yansıdı.

Saatlerin yıl boyunca aynı kalmasının önünü açacak yasa tasarısını destekleyen Senatör Rick Scott, ABD Senatosu'ndaki konuşmasında, Amerikan halkının 6 ayda bir saatlerini gün ışığına göre ayarlamaktan yorulduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Senatör Scott, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Saatlerin sürekli değiştirilmesi, Amerikan halkının nefret ettiği gereksiz ve çağdışı bir uygulamadır. Güneş Işığı Koruma Yasası ile saati sabitlemenin zamanı kesinlikle geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Başka bir Cumhuriyetçi senatör Tim Cotton, bu yasa tasarısına karşı çıkan isimler arasında yer alırken, Rhode Island Senatörü Sheldon Whitehouse gibi bazı Demokrat siyasetçiler ise tasarıyı destekledi.

Ayrıca, dün yayınlanan bir AP/NORC anketine göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 12'si mevcut saat uygulamasının doğru olduğunu, katılımcıların yüzde 47'lik kısmı ise bu uygulamanın değişmesi gerektiğini savundu.

Tasarı yeterli oya ulaşamadığı için Senato'dan geçmezken, mevcut duruma göre, 2 Kasım'da ABD'de 6 aylık yaz dönemi uygulamasına son verilerek, saatler 1 saat geri alınacak.

ABD'de yaz saati tartışması

ABD'de siyasetçiler, yaz saati uygulamasının yararı ve zararı ile saatlerin değişip değişmemesi gerektiği gibi konularda uzun zamandır tartışıyor.

Yaz saati uygulamasını sürdürülmesini isteyenler, Amerikan halkının bu sayede gün ışığından daha fazla yararlandığını savunuyor.

Donald Trump, geçen yıl Amerika'da 6 ayda bir yapılan saat değişikliğine son vereceğini ve Cumhuriyetçi Parti'nin nihayet bu sorunu çözeceğine söz vermişti.

ABD Kongresi, 1970'lerde kalıcı yaz saati uygulamasını benimsemiş ancak gelen tepkiler üzerine 10 ay sonra söz konusu yasa iptal edilmişti.