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ABD'de tüketici güveni ekimde satın alma gücü belirleyiciyken üçüncü ayda da düştü

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ABD'de tüketici güveni, tüketicilerin ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde satın alma gücünün belirleyici olmaya devam etmesiyle ekim ayında geriledi. Tüketici güveni böylece üst üste üçüncü ayda da düşüş kaydetti.

NEW YORK, 24 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir pazarda alışveriş yapan insanlar, 14 Ekim 2026.

ABD'de tüketici güveni, tüketicilerin ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde satın alma gücünün belirleyici olmaya devam etmesiyle ekim ayında gerileyerek üst üste üçüncü ayda da düşüş kaydetti. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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