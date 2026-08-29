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ABD'de tüketici güveni ağustosta düştü

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NEW YORK, 29 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir pazarda alışveriş yapan insanlar, 21 Ağustos 2026.

NEW YORK, 29 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bir pazarda alışveriş yapan insanlar, 21 Ağustos 2026.

Cuma günü yayımlanan Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi'ne göre, enflasyon endişelerinin sürdüğü ABD'de tüketici güveni ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 6, geçen yıla göre ise yaklaşık yüzde 11 geriledi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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