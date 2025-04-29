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ABD'de Sendikalar, Trump Yönetimini Mahkemeye Verdi

ABD'de Sendikalar, Trump Yönetimini Mahkemeye Verdi
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ABD'de işçi sendikaları, federal çalışanların işten çıkarılmasını 'güçler ayrılığı ilkesini ihlal' olarak değerlendirerek Trump yönetimini mahkemeye verdi. Sendikalar, bu işlemin anayasa aykırı olduğunu savunuyor.

ABD'de işçi sendikaları, federal çalışanların işten çıkarılması girişiminin "güçler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini" öne sürerek, Başkan Donald Trump yönetimini mahkemeye verdi.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ülke genelindeki çok sayıda işçi sendikası, STK ve yerel yönetimler, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) federal çalışanları işten çıkarmasını, anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı.

Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından açılan davada, yönetimin iş gücünü azaltma politikaları kapsamında federal çalışanların işten çıkarılmasının "güçler ayrılığı ilkesini ihlal etmesi" gerekçe gösterildi.

AFGE'den yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin Kongre onayı olmadan iş gücünü azaltma yetkisinin olmadığı savunuldu.

Trump yönetimi, federal bütçenin korunmasına yönelik atılan adımlar doğrultusunda birçok hükümet çalışanının işine son vermişti.

Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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