ABD'de Hava Trafik Kontrol Sorunları Nedeniyle Binlerce Uçuş Gecikti ve İptal Edildi

WASHINGTON, 8 Kasım (Xinhua) -- ABD'de federal hükümetin tarihindeki en uzun kapanma döneminde hava trafik kontrolörlerinin yetersizliği nedeniyle cuma günü 1.000'den fazla uçuş iptal edilirken, 4.000'den fazla uçuşta gecikmeler yaşandı.

ABD'li uçuş takip sitesi FlightAware, cuma günü saat 17.00 itibarıyla 4.309 uçuşun ertelendiğini ve 1.002 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi, çarşamba günü federal hükümetin cuma gününden itibaren 40 noktada hava trafiğini azaltacağını duyurmuştu.

İdarenin zorunlu tuttuğu uçuş iptal planı, cuma günü operasyonlarda yüzde 4'lük bir azalma öngörüyor. Bu oran, önümüzdeki hafta salı günü yüzde 6'ya, perşembe günü yüzde 8'e ve cuma günü de yüzde 10'a kadar çıkacak.

FlightAware sitesinin verileri, ülke çapında her gün binlerce uçuşta gecikme yaşadığını gösteriyor. Perşembe günü, ABD içinde, ABD'ye gelen veya ABD'den kalkan 7.000'den fazla uçuş gecikti.