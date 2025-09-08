Haberler

ABD'de Gözaltına Alınan 300 Güney Koreli İşçi Ülkelerine Dönüyor

ABD'de gözaltına alınan yaklaşık 300 Güney Koreli işçinin, özel bir uçak seferiyle bu haftanın ilerleyen günlerinde ülkelerine dönmesi bekleniyor. Güney Kore'nin Washington Büyükelçiliği yetkilileri dönüş seferinin detaylarını açıkladı.

SEUL, 8 Eylül (Xinhua) -- ABD'de gözaltına alınan yaklaşık 300 Güney Koreli işçinin bu haftanın ilerleyen günlerinde özel bir uçak seferiyle ülkelerine dönmesi bekleniyor.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre Güney Kore'nin Washington Büyükelçiliği Başkonsolosu Cho Ki-joong, dönüş uçuşunun çarşamba günü Florida'daki Jacksonville Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacağını söyledi.

ABD göçmenlik yetkilileri, 4 Eylül'de Hyundai Motor Group ve LG Energy Solution şirketlerinin ortak girişiminin işlettiği elektrikli araç batarya fabrikası inşaat sahasına düzenledikleri baskında yaklaşık 300'ü Güney Koreli 475 kişiyi gözaltına almıştı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Kang Hoon-sik, pazar günü yaptığı açıklamada gözaltına alınan Güney Korelilerin serbest bırakılması için müzakerelerin tamamlandığını belirterek, idari işlemlerin tamamlanmasıyla Güney Korelileri eve getirecek özel uçak seferinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
