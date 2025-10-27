ABD'de Ek Beslenme Yardım Programı'ndan Gıda Hibeleri Dağıtılmayacak
ABD Tarım Bakanlığı, 40 milyondan fazla kişinin yararlandığı Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) kapsamında gıda hibelerinin kasım ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayacağını açıkladı.
Buna göre, SNAP programı çerçevesinde sağlanan gıda fonu, 1 Kasım'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayacak.
The Hill gazetesinin haberine göre de söz konusu yardım programından 40 milyonu aşkın kişi yararlanıyor.
Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel