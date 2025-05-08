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ABD'de Bebek Ürünlerinde Kıtlık Tehdidi: Gümrük Vergileri Etkiliyor

ABD'de Bebek Ürünlerinde Kıtlık Tehdidi: Gümrük Vergileri Etkiliyor
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Çin'den ithal edilen bebek ürünlerine uygulanan yeni gümrük vergileri, ABD'de çocuk yetiştirmenin maliyetini artırıyor ve temel bebek ürünlerinde kıtlık riski doğuruyor. Uzmanlar, bu durumun tedarik sıkıntılarına yol açabileceğini belirtiyor.

NEW YORK, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin mallarına uygulanan gümrük vergileri ABD'de çocuk yetiştirmenin maliyetini artırıyor ve hane bütçelerinin zaten zor durumda olduğu bir dönemde temel bebek ürünlerinde kıtlık tehdidi yaratıyor.

Washington Post gazetesinin çarşamba günkü haberinde, "ABD'de satılan neredeyse her araba koltuğu, bebek arabası, beşik ve alt değiştirme masası Çin'de üretiliyor. Bu da çocuk ürünleri sektörünü hızla artan maliyetler ve tedarik sıkıntıları karşısında en savunmasız sektörlerden biri haline getiriyor" ifadelerine yer verildi.

Habere göre, birçok sektör yıllar içinde giyim, bilgisayar ve diğer birçok ürünün üretimini Vietnam, Tayland ve Hindistan'a taşımak için adımlar atarken, bebek ürünleri sektörü büyük ölçüde Çin'de kalmaya devam etti. Bunun sebeplerinden biri ABD'nin sıkı güvenlik standartlarını karşılayan fabrikalarla kurulan uzun vadeli üretim ilişkileri.

Çocuk Ürünleri Üreticileri Derneği'ne (JPMA) göre, Amerikalı tüketiciler tarafından satın alınan bebek ürünlerinin yüzde 70'inden fazlası, Çin'de üretim yapan ABD'li şirketler tarafından imal ediliyor.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Ancak Çin'den yapılan ithalatın maliyetini iki katından fazla artıran yeni gümrük vergileriyle birlikte, bebek ihtiyaçlarının fiyatları hızla yükseliyor. Üreticiler ve perakendeciler, aniden frene basarak aylar süren sevkiyatları durdurdu. Ekonomistler, bunun daha bu ay içinde bebek arabası, beşik ve diğer temel ürünlerde ciddi arz sıkıntılarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor."

Kaynak: Xinhua / Güncel
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