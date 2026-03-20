Haberler

ABD, Belarus'taki iki banka ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımı kaldırma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, Belarus'taki iki bankaya ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile yapılan görüşmeler sonrası, Belarus Potasyum Şirketi ve diğer ilgili kuruluşların yaptırım listelerinden çıkarılması süreci başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, ABD'nin Belarus'taki iki bankaya ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Belta haber ajansına göre, Cole, Minsk'te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştükten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aralık ayında Belarus gübresine yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik süreç ile ilgili kararlar alındığı bilgisini paylaşan Cole, bu çerçevede Belarus Potasyum Şirketi ve Belaruskali devlet şirketlerinin tüm yaptırım listelerinden çıkarılmasına karar verildiğini ve hızla bu sürecin resmileştirileceğini aktardı.

Minsk ziyareti öncesi ABD Hazine Bakanlığı ve ilgili kurumlarla görüşme yaptıklarını dile getiren Cole, "ABD, Belinvestbank ve Kalkınma Bankası (Bank Razvitiya) ile Belarus Maliye Bakanlığına uygulanan yaptırımları kaldırıyor." dedi.

Temsilci Cole, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun ABD'ye olası bir ziyareti hakkında görüştüklerini ve bunu ayarlamak için çalışacaklarını da ifade etti.

ABD, Trump'ın talimatı doğrultusunda geçen yıl eylül ayında önce Belarus devlet kuruluşu Belavia Havayolları'na yönelik yaptırımları resmen kaldırmış, aralık ayında potasyum içeren Belarus gübresine yönelik yaptırımı da kaldırma kararı almıştı.

Belarus'ta üretilen ve önemli ihracat kalemlerinden biri olan potasyum gübresi, dünyadaki talebin yüzde 12-13'ünü karşılıyor.

Kaynak: AA / Ali Cura
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

