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Trump'tan Kanada'ya sert uyarı: Ekonomi çökebilir

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ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Carney'i hedef alarak, ticari anlaşmazlık nedeniyle Kanada ekonomisinin çökebileceğini ve Kanadalı liderlerin siyasi tercihlerinin zarara yol açacağını savundu. Carney ise müzakerelerin tıkanana kadar sürdüğünü, ancak yeniden müzakereye açık olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile aralarındaki gerilime ilişkin Başbakan Mark Carney'i suçlarken, Kanada ekonomisinin çökebileceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada Başbakanı Carney'i hedef aldı.

ABD ile ticari anlaşmazlık yaşayan Kanada ekonomisinin çökebileceğini savunan Trump, kendisini "düşman" ilan eden Kanadalı liderlerin, siyasi açıdan "çok kötü" bir tercih yaptıklarını ve bundan zarar göreceklerini ileri sürdü.

Kanada Başbakanı Carney, ülkesinin ABD ile yaşadığı gümrük anlaşmazlığına ilişkin son açıklamasında, müzakerelerinin "nihayetinde tıkanana kadar" sürdüğünü belirterek, yeniden müzakerelere açık kapı bıraktıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
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