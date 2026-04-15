ABD Başkanı Trump, Çin'in, Hürmüz Boğazı'nın "kalıcı şekilde açılmasından" memnun olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından Çin'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun." değerlendirmesini yapan Trump, bunu Çin'in yanı sıra dünya için yaptığını savundu.

Böyle bir durumun "bir daha asla yaşanmayacağını" belirten Trump, şunları kaydetti:

"İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Birkaç hafta sonra oraya gittiğimde bana kocaman sarılacak."

Trump ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi çalıştıklarını belirterek "Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ancak unutmayın, gerektiğinde savaş konusunda herkesten çok daha iyiyiz." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
