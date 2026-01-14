Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran konusunda Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'daki gösterileri ele almak üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üst düzey yetkilileriyle bir toplantıya başkanlık edecek. Toplantıda, İran'da devam eden protestoların aldığı boyut ve bununla ilgili güncel durum değerlendirilecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'da devam eden gösterileri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edeceği bildirildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın AA'ya verdiği bilgiye göre, Vance yerel saatle 16.00'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edecek.

İran'da devam eden gösterilerin ele alınacağı toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Michigan eyaletinden Washington'a döndüğü uçuşu esnasında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın toplantıya uzaktan katılıp katılmayacağı ve diğer detaylar henüz bilinmiyor.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

