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ABD Atina elçisi Guilfoyle'un LNG anlaşmalarında Aktor'u öne çıkardığı iddia edildi

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WSJ, ABD Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un LNG anlaşmalarında Aktor Group'u öne çıkardığını iddia etti. WSJ'ye göre Guilfoyle, Rus gazına bağımlılığı azaltmayı amaçlayan Dikey Gaz Koridoru kapsamında Aktor'un bölge ülkeleriyle anlaşma imzalamasının önünü açtı.

The Wall Street Journal (WSJ), ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Balkan ülkelerinin ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almasına yönelik anlaşmalarda Yunan şirketi Aktor Group'u öne çıkardığını iddia etti.

WSJ'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından ve Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı Guilfoyle, Balkanlar'ın Rus doğal gazına bağımlılığını azaltmayı amaçlayan "Dikey Gaz Koridoru" isimli proje kapsamında, ABD'den LNG'nin bölgeye ulaştırılması için girişimlerde bulundu.

Büyükelçi Guilfoyle, bu süreçte Yunan inşaat şirketi Aktor Group'u Balkan ülkelerine önerdi, şirketin ABD'li doğal gaz tedarikçileriyle yaptığı anlaşmaların önünü açtı.

Yunan şirketinin temsilcisi Christos Marafatsos, Guilfoyle ile bölge ülkelerindeki üst düzey görüşmelere katıldı ve Aktor Group Yunanistan'ın devlet destekli enerji şirketi DEPA ile kurduğu ortak girişim aracılığıyla Bulgaristan, Ukrayna, Bosna Hersek ve Romanya'daki enerji şirketleriyle anlaşmalar imzaladı.

Yunanistan'dan başlayıp Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Ukrayna ve diğer bölge ülkelerine uzanan bir doğal gaz taşıma koridoru olan "Dikey Gaz Koridoru" projesi, Rus gazına bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Projeyle ABD'den getirilen LNG'nin Yunanistan'daki terminaller üzerinden Balkanlar ve Orta Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor.

İnşası 2022'de başlayan Dikey Gaz Koridoru, bölge ülkelerinin Rusya'dan doğal gaz tedarikine alternatif bir altyapı projesi olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA
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