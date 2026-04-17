Bakan Şimşek, Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Kos ile Görüştü

Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Avrupa arasındaki ulaşım bağlantılarını çeşitlendirme ve kamu ihaleleri alanında iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Washington'da Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüştü. Kos, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İstikrarsızlık ve öngörülemezliğin yaygınlaşmasıyla, AB-Türkiye ilişkilerinin önemi artıyor. Avrupa ile Asya arasındaki ulaşım bağlantılarını çeşitlendirmek amacıyla Türkiye ile sürdürdüğümüz çalışmaları ele almak üzere Washington'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Kamu ihaleleri alanında AB ile Türkiye arasındaki mütekabiliyeti güçlendirme çabalarımızı hızlandırma konusunda mutabık kaldık."

Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Üniversite hocasının korkunç sonu! Dürümcüde can verdi
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak