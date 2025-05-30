AB ve Fas, Sahel Bölgesi'nin Güvenliği İçin İşbirliği Vurgusu Yaptı

Avrupa Birliği (AB) Sahel Bölgesi Özel Temsilcisi Joao Gomes Cravinho, Avrupa Birliği ve Fas'ın Sahel bölgesinde güvenlik ve istikrarı desteklemede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Özel Temsilci Cravinho, başkent Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cravinho, ziyaretinin amacının, bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde, Sahel bölgesinde AB ile Fas arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin yollarını araştırmak, barış ve güvenlikle ilgili ortak hedeflere ulaşmak olduğunu ifade etti.

AB ile Fas arasındaki ilişkiyi "güçlü, verimli ve çok yönlü" olarak nitelendiren Cravinho, Rabat'ın Sahel ülkeleriyle ilişkilerinin bilgi, anlayış ve ortak eylem yollarının belirlenmesi açısından önemli bir kaynak teşkil ettiğini dile getirdi.

Sahel bölgesinin iç içe geçmiş güvenlik, sosyal ve ekonomik kırılganlıklardan muzdarip olduğunu ve bu durumun bölgesel ve uluslararası alanda yoğun çaba gerektiren büyük zorluklar ortaya çıkardığını belirten Cravinho, AB ve Fas'ın Sahel bölgesinde güvenlik ve istikrarı desteklemede önemli bir rol oynadığını belirtti.

Özel Temsilci Cravinho, Fas'ın bölgedeki girişimlerinin, özellikle de Nisan 2025'te ilgili ülkeler tarafından övgüyle karşılanan Sahel ülkelerinin Atlas Okyanusu'na erişimini sağlayacak projenin önemine dikkati çekti.