AB, Birleşik Arap Emirlikleri'yle Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakerelere başladığını duyurdu

Güncelleme:
Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri ile Stratejik Ortaklık Anlaşması müzakerelerine başladığını duyurdu. AB Komisyonu Üyesi Dubravka Suica, anlaşmanın enerji, dijital alanlar ve güvenlik gibi kilit alanlarda işbirliğini derinleştireceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB), Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakerelere başladığını açıkladı.

Resmi ziyaret kapsamında BAE'de bulunan AB Komisyonunun Akdeniz'den Sorumlu Üyesi Dubravka Suica, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Suica, "Bugün AB-BAE ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasını kutluyoruz. Stratejik Ortaklık Anlaşması için müzakereleri başlatmaktan ve bunu (BAE Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı) Lana Nuseybe'yle duyurmaktan büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın araştırma ve inovasyon, enerji, dijital alanlar, güvenlik, bağlantı ve insan odaklı işbirlikleri gibi kilit alanlarda işbirliğini derinleştireceğini ve genişleteceğini belirten Suica, "Modern, kapsamlı ve iddialı bir çerçeve oluşturmayı taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Guillaume Mercier de düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili olarak, bu adımla ilişkileri bir sonraki seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını kaydetti.

Mercier, BAE'nin Sudan'daki ihtilafta rol aldığına ilişkin iddiaların görüşmede gündeme gelip gelmediğine dair bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Şunu özellikle vurgulamak isterim: Bu stratejik ortaklığın sağladığı katma değer tam olarak şudur, ortaklarımızla gelişmiş bir siyasi diyaloğu güçlendirmek. Bu gerçekten temel bir ilkedir ve bu ek kanal aracılığıyla partner ülkelerimizle, bu durumda BAE ile AB'nin taahhütlerini de güvence altına alarak, bölgesel istikrarı ve refahı desteklemeyi tartışabileceğiz."

Kaynak: AA / Şerife Çetin
