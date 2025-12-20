AB Konseyi, Ukrayna İçin 90 Milyar Euroluk Kredi Paketini Onayladı

BRÜKSEL, 20 Aralık (Xinhua) -- AB Konseyi Başkanı Antonio Costa (ortada), Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (sağda) ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenledi, 18 Aralık 2025.

AB Konseyi cuma günü Ukrayna'nın önümüzdeki iki yıl boyunca askeri ve ekonomik ihtiyaçlarını desteklemek üzere 90 milyar euro (yaklaşık 105,4 milyar ABD doları) tutarında bir kredi paketini onayladı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre kredi, AB'nin sermaye piyasalarından temin edeceği borçla karşılanacak. Bu borçlanma, bütçedeki kullanılmamış "marj" sayesinde, yani borçlanmayı desteklemek için garanti olarak kullanılabilecek mali boşlukla güvenceye alınacak.(Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)