AB: Üye ülkelerle birlikte 2028'e kadar savunma için 800 milyar avro kaynak ayırıyoruz

Güncelleme:
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa savunmasının güçlenmesi için 2028'e kadar 800 milyar avro kaynak ayrılacağını açıkladı. Costa, güçlü bir Avrupa savunmasının güçlü bir NATO ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa savunmasının güçlü olmasının aynı zamanda güçlü bir NATO anlamına geldiğini belirterek "AB ve üye ülkeler, 2028'e kadar savunma harcamaları için 800 milyar avroya kadar kaynak ayırmaktadır." ifadesini kullandı.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Ortak Komite Toplantıları'na hitap ettiğini kaydetti.

Costa, Avrupa kıtasında "ister Ukrayna ister Grönland'da olsun" uluslararası hukuk, egemenliğe saygı, toprak bütünlüğü ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanan kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarına işaret etti.

Kaynak: AA " / " + İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu -
