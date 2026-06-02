Yunanistan'da biyometrik giriş sistemi sonrası sınır kuyruğuna muhalefetten tepki

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Şengen Giriş-Çıkış Sistemi (EES) kapsamında biyometrik yüz verisi ve parmak izi uygulamasına geçilmesinin ardından Bahçeköy Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) hükümeti eleştirdi.

PASOK'un Meriç İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sınır kapısındaki yoğunluğun daha da artabileceği belirtilerek, hükümetin soruna karşı acil önlem alması gerektiği ifade edildi.

AB'nin mayıs ayında uygulamaya koyduğu EES'nin mevcut altyapı eksiklikleriyle birleşmesi sonucu sınır işlemlerinde ciddi gecikmelere yol açtığı vurgulanan açıklamada, basında yer alan haberler ve günlük kayıtlara göre sınır kapısındaki bekleme sürelerinin yer yer 8 saati aştığı kaydedildi.

Özellikle Kurban Bayramı döneminde Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısındaki artış nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, yaşanan sorunların bina ve dijital altyapı eksiklikleri, yetersiz geçiş şeritleri ile personel yetersizliğinden kaynaklandığına dikkati çekilerek, uzun bekleme sürelerinin Meriç ile bölge turizmi ve ekonomisini olumsuz etkilediği belirtildi.

PASOK, hükümeti sınır kapısındaki modernizasyon çalışmalarını hızlandırmaya çağırırken, altyapı yatırımları için AB'den teknik ve mali destek alınmasını istedi.