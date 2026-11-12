Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AB liderleri Ermenistan'a destek verdi, ihracatın yüzde 80'ine vergi askısını hatırlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB ve Avrupa ülkelerinin liderleri, Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde Ermenistan'a Rus müdahalesine karşı desteğini sürdüreceğini teyit etti. Açıklamada, AB'nin Ermenistan'ın birliğe ihracatının yüzde 80'ine uygulanan gümrük vergilerini askıya aldığı hatırlatıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve kıtanın farklı ülkelerinin liderleri, Rus müdahalesine karşı Ermenistan'ı desteklemeyi sürdüreceklerini teyit etti.

Almanya, Norveç, Polonya, Estonya, Fransa, Litvanya ve İngiltere'nin liderleri ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, istikrarına, bağımsızlığına ve dayanıklılığına verilen desteğin yinelendiği bildirildi.

Ermenistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinin, Rusya'nın çok yönlü müdahalesine rağmen Ermeni halkının, barış, demokrasi ve Avrupa ile daha yakın ilişkilerden yana açık bir tercihte bulunmasını sağladığı ifade edilen açıklamada, seçimlerin ardından Rusya'nın Ermenistan üzerindeki doğrudan siyasi ve ekonomik baskısının giderek arttığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ermenistan'ın ihracatına benzeri görülmemiş kısıtlamalar getirdiği ve enerji tedarikini bir gözdağı aracı olarak kullanmakla tehdit ettiği belirtildi.

Ermenistan'ın egemenliğini koruyabilmesi ve kendi geleceğini özgürce belirleyebilmesi için desteğin süreceğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda AB'nin Ermenistan'ın birliğe ihracatının yüzde 80'ine uygulanan gümrük vergilerini askıya alma kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Ermeni halkının Avrupa ile bütünleşme hedeflerinin tanındığı belirtilerek, Ermenistan'ın güçlü ve dirençli bir demokrasi ile müreffeh bir ekonomi inşa etme çabalarının desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecine ve Ağustos 2025'te Washington'da gerçekleştirilen görüşmeden bu yana kaydedilen önemli ilerlemeye destek verildiği bildirilen açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecine verilen destek de ifade edildi.

Açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan halklarının yanı sıra daha geniş bölgenin yararına olacak şekilde bu yöndeki çabaların sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul'da sır ölüm! Kötü kokunun geldiği evde korkunç manzara
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buğday tarlasında tesadüfen buldular! Toprağın altından servet çıktı

Buğday tarlasında tesadüfen buldular! Bir gecede hayatları değişti

Eski eşinin lokantasına bıçakla daldı! Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı

Eski eşinin iş yerine bıçakla gitti! Sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş dünyasına çağrı: Elinizi taşın altına koyun

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasını uyardı: Bedelini evlatlarımız öder
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Demet Evgar'dan şaşırtan itiraf: Oyuncu olmak için açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm

Ünlü oyuncudan itiraf: Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm
Ruhi Çenet en çok etkilendiği yeri açıkladı! Hastaneye 7 gün yol gidiyorlar

Ruhi Çenet, en çok etkilendiği yeri açıkladı! 7 gün yol gidiyorlar
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi30

Sağlıkçılar da bunu yaparsa! Doktor ve hemşire birbirine girdi