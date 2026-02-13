Haberler

AB Komisyonu, dolandırıcılık şüphesiyle başlatılan soruşturmada bina satış sürecini savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komisyonu, Belçika polisi tarafından başlatılan dolandırıcılık soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, bina satış sürecinin kurallara uygun yürütüldüğünü savundu ve soruşturma kapsamında tam işbirliği yapacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dolandırıcılık şüphesiyle başlatılan soruşturmanın odağındaki bina satış sürecinin kurallara uygun yürütüldüğünü ileri sürdü.

AB Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, dün, Belçika polisinin dolandırıcılık şüphesiyle Komisyon binalarında yaptığı aramanın ardından AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Ujvari, Avrupa Savcılığı (EPPO) tarafından Komisyona ait 23 binanın 2024'te Belçika devletine satışına ilişkin yürütülen soruşturmadan haberdar olduklarını belirtti.

Komisyonun şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olduğunu vurgulayan Ujvari, EPPO ve Belçikalı yetkililerle tam işbirliği yapılacağını ve soruşturma kapsamında gerekli bilgi ile desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ujvari, Komisyon açısından söz konusu satış sürecinin yerleşik prosedür ve protokoller izlenerek gerçekleştirildiğini ve işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünden emin olduklarını savunarak, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle daha fazla yorum yapılmayacağını aktardı.

AB Komisyonu ofislerindeki arama

Belçika polisi, dün, AB Komisyonuna ait gayrimenkullerin satışında olası dolandırıcılık ve usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza soruşturması kapsamında AB Komisyonu ofislerinde arama yapmıştı.

Soruşturma, Komisyona ait 23 binanın satışını kapsıyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
ABD'de üniversitedeki silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 2 kişi öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim

Üzerine basa basa söyledi! O adaya hiç gitmedim
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu

Polis memuru, meslektaşına tek bir söz söyleyip kendini vurdu
Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti

Trump tüm dünyanın beklediği anlaşma için tarih verip tehdit etti
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti

Vatandaşlar tedirgin! Dere beyaza boyandı, sebebi bakın ne çıktı
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim

Üzerine basa basa söyledi! O adaya hiç gitmedim
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü

Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Oscar Cardozo, Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi için Türkiye'ye geldi! Elindeki bastona dikkat

Milyonların beklediği dev maç için elinde bastonla Türkiye'ye geldi