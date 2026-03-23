AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa'nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi

Avrupa'nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltması gerektiğini vurgulayan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Avusturya Ekonomi Bakanı Hattmannsdorfer ise rekabet gücünün Avrupa ekonomisinin temel sorunu olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, Avrupa'nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sejourne ve Avusturya Ekonomi, Enerji ve Turizm Bakanı Wolfgang Hattmannsdorfer, Viyana'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sejourne, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya dikkati çekerek Avrupa'nın fosil yakıtlara bağımlılığını azaltması gerektiğini söyledi.

Fosil yakıtlara bağımlılığın Avrupa ekonomisi için ciddi maliyetler çıkardığını dile getiren Sejourne, "Bağımlılığın maliyeti, bağımsızlığın maliyetinden daha yüksektir." dedi.

Sejourne, petrol fiyatlarında yaşanan son artışın tek seferlik bir gelişme olmadığını, benzer dalgalanmaların gelecekte de yaşanabileceğini belirtti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa'nın enerji politikalarında daha bağımsız bir yapıya yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Avusturya Ekonomi Bakanı Hattmannsdorfer ise Avrupa ekonomisinin karşı karşıya olduğu temel sorunun rekabet gücü olduğunu belirterek, "Zamanımızın temel sorusu rekabet gücü ve büyüme meselesidir. Çünkü uzun vadede refahı ancak rekabet gücü ve büyüme güvence altına alabilir." diye konuştu.

Hattmannsdorfer, Avrupa'nın son dönemde belirsiz ve değişken bir uluslararası ortamda bulunduğunu ifade ederek, ABD'de artan "korumacılık eğilimleri", Çin'in kendi sanayisini yoğun şekilde desteklemesi ve Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa ekonomisinin kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Avrupa'nın sanayi gücünü koruması gerektiğini vurgulayan Hattmannsdorfer, "Amacımız sanayinin gücünü korumak ve Avrupa'da sanayinin yavaş yavaş geri çekilmesini izlemek yerine buna karşı harekete geçmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
