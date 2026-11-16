Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AB Komiseri Lahbib, Suriye'ye 210 milyon avroluk insani yardım taahhüdünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AB Komiseri Hadja Lahbib, Suriye'ye bu yıl 210 milyon avroluk rekor insani yardım taahhüdünde bulunduklarını açıkladı. Lahbib, 15 milyon kişinin yardıma bağımlı olduğunu, insani yardımın tek başına istikrar sağlayamayacağını ve siyasi geçişin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Suriye'de siyasi geçişin ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi gerektiğini belirterek, "İnsani yardım tek başına Suriye'de istikrar sağlayamaz. İşbirliğine ve kalkınmaya yatırım yapmalıyız." dedi.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'de insani ihtiyaçların çok büyük boyutlarda olduğunu vurgulayan Lahbib, 15 milyon kişinin insani yardıma bağımlı olduğunu, 8 milyon kişinin ise halen yerinden edilmiş durumda bulunduğunu söyledi.

Hadja Lahbib, AB'nin, ihtiyaç sahiplerini ve temel hizmetleri desteklemek amacıyla bu yıl 210 milyon avroluk rekor insani yardım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

İnsani yardım çalışmalarının koordinasyonu için 3 Aralık'ta sahadaki insani yardım ortakları ile Suriyeli yetkilileri bir araya getireceklerini açıklayan Lahbib, siyasi geçişin ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Lahbib, insani yardımın yanı sıra işbirliği ve kalkınma yatırımlarının da gerekli olduğunu belirterek, insani yardım, kalkınma ve barış çalışmalarını birbirine bağlayan yaklaşımın uygulanması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Suriye ile ilişkileri Akdeniz'deki diğer ortaklarıyla aynı düzeye yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, ülkenin yatırım, kurumsal yapılanma ve reformlar konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Mansur Yavaş'ın kurultaya katılmamasının perde arkası ortaya çıktı13

Mansur Yavaş'ın kurultay kararı çok konuşuldu! Nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emel Sayın'dan unutulmaz gece! 4 bin kişi şarkılarına eşlik etti

Yeşilçam'ın Mavi Boncuğu'ndan unutulmaz gece! 4 bin kişi eşlik etti
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia16

Cübbeli'den jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Tayland'da korkunç yangın! 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Turizm merkezinde facia! Bilanço hayli ağır
Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de27

Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Ekimde ihracat 25,9 milyar dolara çıktı! Artışta Kocaeli zirvede

5 ilde üç haneli artış! Zirvede bakın hangi ilimiz var
Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı15

Maçı kazandı ama aklı o futbolcumuzda kaldı!

Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı

Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimler kesik yedi