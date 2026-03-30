AB, İran'a yönelik insan hakları yaptırımlarını 2027'ye kadar uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İran'da ciddi insan hakları ihlallerine karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2027'ye kadar uzatıldığı, güncellenen liste kapsamında toplam 262 kişi ve 53 kuruluşun yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma önlemlerini içerdiği belirtilirken, ayrıca İran'a iç baskıda kullanılabilecek ekipmanların ve telekomünikasyonun izlenmesine yönelik teknolojilerin ihracatının da yasak kapsamında olduğu ifade edildi.

AB vatandaşları ve şirketlerinin listede yer alan kişi ve kuruluşlara herhangi bir mali kaynak sağlamasının da yasaklandığı kaydedilen açıklamada, yaptırımların gözden geçirilmesi sürecinde, hayatını kaybeden 1 kişinin listeden çıkarıldığı aktarıldı.

AB, İran'daki ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle ilk yaptırımları 2011 yılında yürürlüğe koymuş, söz konusu tedbirleri o tarihten bu yana her yıl uzatmıştı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT'ten casus avı! 12 yıldır köşe bucak kaçıyordu, sonunda yakalandı
Haberler.com
500

Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

Günler sonra alacağı 3 puanla bir ilki yaşamanın peşinde