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AB, Fransa'nın İran'a atfettiği siber saldırılara ortak yanıt vereceğini açıkladı

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AB, Fransa'nın İran'ı sorumlu tuttuğu ve yüzlerce süpermarketin soğutma sistemini aksatan siber saldırılara yaptırımlar dahil hızlı ve ortak yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı. El Anouni, üye ülkelerle görüşüleceğini ve yeni siber yaptırımlar üzerinde çalışıldığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Fransa'nın İran'ı sorumlu tuttuğu ve yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini aksatan siber saldırıların ardından, yaptırımlar dahil mevcut araçlarını kullanarak hızlı ve ortak bir yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, Fransa'daki siber saldırılar ve İran'a yönelik olası yaptırımlara ilişkin soruyu yanıtladı.

Saldırıların ardından Fransa ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten El Anouni, Fransa'nın saldırıları İran'a atfettiğini kaydetti.

El Anouni, üye ülkelerle yapılacak görüşmeler doğrultusunda AB'nin hızlı ve ortak bir yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

AB'nin tüm devletlere siber alanda kötü niyetli faaliyetlerden kaçınma çağrısını sürekli yinelediğini vurgulayan El Anouni, bu tür faaliyetlere karşı yaptırımlar dahil AB'nin siber diplomasi araçlarının tamamını kullanmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yeni siber yaptırımlar üzerinde de çalıştıklarını belirten El Anouni, İran'a nükleer programı, insan hakları ihlalleri ve seyrüsefer serbestisini engelleyen faaliyetleri nedeniyle de kapsamlı yaptırımlar uygulandığını aktardı.

Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı.

Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirilmişti. Cihazların sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle bazı işletmeler gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kalmıştı.

Fransa, kendi topraklarındaki saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Belçika'daki olaylara ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü, bu olayların İran'a veya başka bir aktöre atfedilmesini ya da Fransa'daki saldırılarla bağlantı kurulmasını sağlayacak kanıt bulunmadığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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