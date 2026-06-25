AB, Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk desteğin ilk ödemesini gerçekleştirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk kredi desteğinin 3,2 milyar avroluk ilk ödemesinin yapıldığını bildirdi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Polonya'nın Gdansk kentinde başlayan Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nda konuşma yaptı.

AB ve üye ülkelerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Kiev'e 200 milyar avrodan fazla ekonomik ve askeri destekte bulunduğunu belirten von der Leyen, 2026-2027 dönemi için sağlanacak 90 milyar avroluk kredi desteğinin 3,2 milyar avroluk ilk ödemesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Von der Leyen, savaş alanındaki gidişatın Ukrayna lehine değiştiğini savunarak, "Ukrayna savunma sanayisi, Avrupa'nın desteğiyle, Rusya'nın savunma sanayisini inovasyon açısından geride bırakabileceğini gösteriyor. Ukrayna, şu anda Rusya'nın üretim kapasitesine denk gelen ve hatta onu aşan bir ölçekte insansız hava araçları üretiyor." diye konuştu.

Ukrayna ile katılım müzakerelerinde ilk fasıl bölümünün açılmasını "tarihi an" şeklinde niteleyen von der Leyen, Kiev'in Avrupa Tek Ödeme Alanı ve Tek Pazar'a entegrasyonda ilerleme kaydettiğini söyledi.

Von der Leyen, 2025'te İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nda Ukrayna için Avrupa fonu kurulduğunu, bu fonun bugün faaliyete geçmeye hazır olduğunu anlattı.

AB, Polonya, Fransa, Almanya ve İtalya'nın katkıda bulunduğu fon aracılığıyla temiz enerji ve altyapı gibi "Ukrayna'nın geleceği açısından en stratejik sektörlere" yatırım yapılacağını kaydeden von der Leyen, "Fon, zaman içinde 1 milyar avroya ulaşmayı hedefleyerek bu yıl içinde 500 milyon avroya kadar kaynak mobilize edebilecektir." dedi.

"AB, müzakere sürecine katkıda bulunmaya hazır"

Costa da Rusya'nın Ukrayna'daki hedefine ulaşamadığını savunarak Kiev'in derhal ateşkes ile adil ve kalıcı barışa yönelik diplomatik çabalar için hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Moskova'yı "samimi müzakerelere" çekmeyi amaçladığını savunan Costa, "AB, bu sürece (müzakerelere) katkıda bulunmaya hazırdır ancak kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın şartlarını belirleyecek olan Ukrayna'dır. Hiç kimse Ukrayna adına konuşamaz. Yalnızca Ukraynalılar, Ukrayna halkı adına konuşabilir." ifadesini kullandı.