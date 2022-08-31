AB'den Rusya'yla vize anlaşmasını askıya alma kararı

AB Dışişleri Bakanları toplantısından Rusya'ya vize kolaylığını öngören anlaşmanın askıya alınması kararı çıktı. Macaristan'ın da aralarında bulunduğu bazı üye devletler genel bir vize yasağına karşı çıktı. Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının Rusya'yla 2007 yılında imzalanan vize kolaylığına ilişkin anlaşmayı askıya alma konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliği ettiği toplantı sonrası düzenlenen basın konferasında kararı açıklayan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu adımın daha gevşek düzenlemelere sahip ülkeler yoluyla AB'ye girmeye çalışan Rus başvuru sahiplerinin vize almasının önüne geçmek için atıldığını ifade etti.

Bir süredir Rusya'yla sınırı olan bazı üye ülkeler, Rus vatandaşlarının Schengen vizesi yoluyla Birlik içinde seyahat etmelerine yönelik önlem alınması yönünde Birliğe baskı yapıyordu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, Rus vatandaşlarına tamamen seyahat yasağı uygulanmasının Rusya'daki sivil toplum ile ilişkilerin kopmasına neden olabileceğini ve olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da uygulamaya sıcak bakmadığını söylemişti. Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşı "Rusya lideri Vladimir Putin'in savaşı" diye nitelendiren Scholz, olası bir seyahat yasağının masum insanları da mağdur edeceğine işaret etmişti.

Macaristan: Genel vize yasağına karşı çıktık

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Facebook üzerinden Rusya ile vize kolaylığına ilişkin anlaşmanın askıya alınacağını ancak Birliğin genel bir vize yasağı uygulamayacağını açıkladı. Yaptığı açıklamada bu konuda Birlik içinde bir uzlaşma olmadığını kaydeden Szijjarto, Macaristan'ın da Rusya'ya vize yasağı getirilmesine karşı çıkan üye ülkeler arasında olduğunu belirtti. "Rus vatandaşlarına uygulanacak genel bir vize yasağı olmayacak" diyen Bakan, "Birçok üye ülke, ben de dahil, buna karşı seslerini yükseltti" ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması kararının ise çoğunluğun desteğiyle alındığını kaydetti, ancak Macaristan'ın buna destek verip vermediğini belirtmedi.

Macaristan Rusya'dan daha fazla gaz alacak

Macaristan Dışişleri Bakanı, Rus enerji devi Gazprom'un 1 Eylül'den itibaren ülkeye yapılan gaz sevkiyatını artıracağını da açıkladı. Bakan, Macaristan'a gelen günlük Rus gazı miktarının 2.6 milyon metreküpten 5.8 milyon metreküpe çıkarılacağını kaydetti.

Gazprom, gelen talep üzerine bu ay başında TürkAkım üzerinden yapılan teslimata ek olarak Macaristan'a gaz tedarik miktarını artırmıştı. Geçen yıl savaş başlamadan yapılan 15 yıllık anlaşma uyarınca Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden her yıl 3,5 milyar metreküp, Avusturya üzerinden ise 1 milyar metreküp gaz alıyordu.

Budapeşte, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkıyor. Macaristan'ın Birliğin Rusya'ya yönelik sert tavrına karşın, Moskova'yla yakın ilişkiler kurması AB içinde tartışmalara neden oluyor.