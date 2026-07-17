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AB'den Rus askeri-sanayi kompleksine yeni yaptırım

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde rol oynayan 1 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde rol oynayan Rus askeri-sanayi kompleksine bağlı 1 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım kararı aldığını bildirdi.

AB Konseyinden yeni yaptırımlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını sürdürmesi ve özellikle 1 ve 5 Temmuz gecelerinde Kiev'e düzenlenen ölümcül saldırılar nedeniyle yeni kısıtlayıcı tedbirlerin kabul edildiği belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan 5 kuruluşun, İHA savaşında kullanılan elektronik ve radyo-elektronik bileşenlerin geliştirilmesi ve üretimini yapan ABS Electro şirketler grubuna bağlı olduğu ifade edildi.

Söz konusu şirketlerin, "Şahed ve Geran" tipi insansız hava araçlarının elektronik harp sistemlerine karşı dayanıklılığını artıran teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağladığı aktarılan açıklamada, bazı şirketlerin ise Rus enerji sektörü için otomatik kontrol sistemleri üreterek Rus hükümetine önemli gelir sağlayan altyapıyı desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan kişinin ise ABS Electro Yönetim Kurulu Başkanı ve grup bünyesindeki çeşitli şirketlerin yöneticisi İrina Kharisova olduğu bildirildi.

Karar kapsamında listede yer alan kişi ve kuruluşların AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı, bunlara doğrudan veya dolaylı olarak fon ya da ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanacağı belirtilen açıklamada, listede bulunan kişiye ayrıca AB'ye seyahat yasağı uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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