AB, Akdeniz Bölgesi ile İlişkileri Derinleştirmek İçin Yeni Paktı Duyurdu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'deki ateşkesten sonra Akdeniz bölgesiyle ilişkileri derinleştirmek amacıyla 'Yeni Akdeniz Paktı'nı tanıttı. Pakt, insan kaynağı, ekonomi, güvenlik ve göç konularına odaklanan 100'den fazla proje içerecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'deki ateşkesten sonra ortaya çıkan yeni realite dahilinde Akdeniz bölgesiyle ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirtti.

Von der Leyen, AB Komisyonunun haftalık toplantısının ardından "Yeni Akdeniz Paktı"nı duyurdu.

Akdeniz bölgesiyle "daha derin bir entegrasyon" üzerinde çalışmak istediklerini ifade eden von der Leyen, "Birbirimizle iş yapmayı basitleştirmeli ve endüstrilerimiz, üniversitelerimiz ve kurumlarımız arasında yeni bağlar kurmalıyız. Bu nedenle bugün komşularımıza net bir teklifte bulunuyoruz. İlerici bir entegrasyon hedefiyle ortak bir Akdeniz alanı yaratalım." diye konuştu.

Von der Leyen, paktın üç ana sütuna odaklandığını belirterek, bunların insan kaynağı, ekonomi, güvenlik hazırlığı ve göç olduğunu söyledi.

Her sütun için 100'den fazla somut proje belirlediklerini dile getiren von der Leyen, "Bu, bir Akdeniz üniversitesi kurmaktan kültürel kurumlarımızı ve sivil toplumlarımızı birbirine bağlamaya kadar uzanıyor." dedi.

Von der Leyen, "Göçü birlikte yönetmekten Kıbrıs'ta yeni bir Avrupa itfaiye merkezi kurmaya kadar uzanıyor ve liste çok daha uzun. Odak noktası, işleri tamamlamaktır. Bu girişimler, 10 güney komşumuzla üzerinde mutabık kalınacak bir eylem planı oluşturacaktır." diye konuştu.

"Bölgenin geleceğinin yeniden yazıldığı anı işaret ediyor"

Von der Leyen, Gazze'deki duruma da değinerek, "Hayal edilemez acı ve kayıplara katlandıktan sonra Gazze'deki yıkıcı savaş sona erdi ve bu yalnızca Gazze için değil, aynı zamanda AB ve Akdeniz için de önemli bir anı işaret ediyor. Bölgenin geleceğinin yeniden yazıldığı anı işaret ediyor. Avrupa'nın barış ve refah dolu bir geleceği şekillendirmede payı var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
