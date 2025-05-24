AB, ABD'nin Gümrük Vergisi Tehdidine Karşı Dikkatli Yaklaşıyor

AB, ABD'nin Gümrük Vergisi Tehdidine Karşı Dikkatli Yaklaşıyor
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AB Komisyonu yetkilisi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi uygulama tehdidine karşı AB'nin kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu açıkladı. Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ticaretin karşılıklı saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

BRÜKSEL, 24 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Haziran'dan itibaren AB'den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesi üzerine AB'nin kendi çıkarlarını savunmaya hazır olduğunu söyledi.

Sefcovic, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada AB ile ABD arasındaki ticarete "tehditlerin değil, karşılıklı saygının yol göstermesi gerektiğini" söyledi.

Sefcovic, "AB, her iki tarafın da işine yarayacak bir anlaşmanın sağlanması konusunda tam olarak çalışmakta ve bu konuda kararlılık sergilemektedir. AB Komisyonu, iyi niyetle çalışmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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