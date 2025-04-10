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AB, ABD'nin Gümrük Vergilerini 90 Gün Süreyle Askıya Aldı

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD'nin Çin hariç diğer ülkelere gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya almasının ardından, AB karşı önlemlerinin kabul sürecini askıya aldıklarını açıkladı. Müzakerelere bir şans vermek istediklerini belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ülkelere gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya almasının ardından yaptığı açıklamada, "'AB karşı önlemlerinin kabul sürecini tamamlamak üzereyken, bu önlemleri 90 gün süreyle askıya alacağız" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ülkelere gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya almasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump'ın açıklamasını not ettik. Müzakerelere bir şans vermek istiyoruz. Üye Devletlerimizin güçlü desteğini alan AB karşı önlemlerinin kabul sürecini tamamlamak üzereyken, bu önlemleri 90 gün süreyle askıya alacağız.

Eğer müzakereler tatmin edici olmazsa, karşı önlemlerimiz devreye girecek. İlave karşı önlemlere yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor. Daha önce de belirttiğim gibi, tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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