ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 13 Haziran 2026

6 Nisan 1920

1- TSE bir yılda 5 bin 800 standart dışı ithal ürünün Türkiye'ye girişini engelledi

Enstitü, ithal edilen ürünlerin piyasaya giriş aşamasında teknik mevzuata ve standartlara uygunluğunu kontrol ediyor

Ürünler, belge incelemeleri, laboratuvar testleri ve teknik değerlendirmelerden geçirilerek güvenlik açısından denetleniyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Cepte dayanıklılığı ölçen BTK Piyasa Gözetim Laboratuvarı'nın geliri 2025'te 58,4 milyon lirayı buldu

Türkiye'nin ilk yerli uydusu TÜRKSAT 6A'nın bazı modülleri ile 5G teknolojilerinin yerli üretim testleri de bu laboratuvarda yapıldı

Laboratuvarda, cihazlarda yıkıcı tahribata neden olabilecek düşürme testleri, yakma testleri, elektrostatik deşarj, gerilim değişimi, elektriksel hızlı geçişler ve gerilim dalgalanması testleri gerçekleştiriliyor

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Türkiye'nin ayran, kefir ve yoğurt üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı

Ocak-nisan döneminde üretilen ayran ve kefir miktarı 5 yılda yaklaşık yüzde 49 artarak 338 bin 512 tona yükseldi

Bu dönemde yoğurt üretimi de yüzde 30,2 artışla 470 bin 828 tona çıktı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- İhracat artışında Ukrayna başı çekti

Türkiye'nin mayıs ayında ihracatını en fazla artırdığı ülke 339,6 milyon dolarla Ukrayna oldu

İhracat artışında Ukrayna'yı, 120,8 milyon dolarla Slovakya, 98,2 milyon dolarla Fas, 71,9 milyon dolarla Norveç, 46,5 milyon dolarla Nijerya takip etti

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

5- Hafif ticari araç pazarı "elektrikleniyor"

Elektrikli hafif ticari araç satış sayısı ocak-mayıs döneminde 1174 olarak gerçekleşerek 2,5 katına yaklaştı

Hafif ticari araç pazarında elektrikli modellerin payı hala düşük seviyede kalırken, sektörde gözlenen hızlı tercih değişimi ilerleyen dönemde daha güçlü artışların yaşanabileceğine işaret etti

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

6- Emekli öğretmen doğa atıklarını esere dönüştürerek evini sanat merkezine çevirdi

- Etnografik sanatçı Fikri Çalışkan:

- "Önce bir havuz yapayım, dolap dönsün, su sesi gelsin, ben de karşısında oturup kahvemi içeyim istedim. Görenler de 'Sen yapıyorsun, sen görüyorsun.' dedi. Bu şekilde iş büyüdü ve buraya kadar geldi"

- "Sanki bu dünyaya sadece biz gelmişiz ve bizden sonra kimse yaşamayacak gibi davranıyoruz. Suyu, havayı, toprağı kirletmememiz gerekiyor"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

7- Çöpe giden gıdalar küresel ısınmanın etkilerini artırıyor

- Küresel Gıda Bankacılığı Ağı Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Kıdemli Direktör Ana Catalina Suarez Pena:

- "Gıda kaybını ve israfını önlemek, gezegeni serinletmenin ve insanların gıdaya erişmesini sağlamanın en iyi yolu"

- Küresel Gıda Bankacılığı Ağı İletişim ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Michael Oko:

- "Gıdayı israf etmek yerine insanlara ulaştırabilirsek ya da kompost gibi başka çözümlere yönlendirebilirsek gezegeni ısıtan emisyonları gerçekten ciddi biçimde azaltabiliriz"

(Zeynep Özturhan/İstanbul)

8- AA'nın 10 yıl önce hikayelerini anlattığı albinolar bugün rol model oluyor

- Anadolu Ajansının (AA) yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştirdiği "Türkiye'nin Beyaz Melekleri" projesinde yer alan albinizmliler, Dünya Albinizm Farkındalık Günü kapsamında yeniden objektif karşısına geçti

- O dönem hayallerini ve yaşadıkları zorlukları anlatan albinizmlilerin bir kısmı bugün farklı mesleklerde yaşamlarını sürdürürken, kendilerinden sonra gelen albinizmli bireylere de umut oluyor

(Şaduman Türkay/İstanbul)

9- Dünya Kupası'nın açılış seremonilerinde Türk imzası

- Dünya Kupası seremonilerinin canlı yayın yapımcısı Erol Filiz:

- "Hem Türk hem de UEFA nezdindeki arkadaşlarımızla kazandığımız tecrübelerle buraya geldik, o tecrübeleri buraya taşıdık. Buradaki tecrübelerimiz de 2032 için çok önemli"

(Bozhan Memiş/Los Angeles)

10- Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi Fas, yeni hikayeler peşinde

- Fas, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçtikten sonra yeni bir hikaye yazmak için yarın sahaya çıkacak

- "Atlas Aslanları", 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında C Grubu'nda Brezilya ile karşılaşacak

(Fatih Erel/New York)

11- Meksika'nın yeni statlarından çevre dostu 'Çelik Dev' en büyük turnuvasını bekliyor

- Monterrey Stadı, Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik gümüş sertifikası alan ilk stat oldu

(Hüseyin Eroğul/Mexico City)

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Kaynak: AA