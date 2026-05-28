Haberler

Güzel sanatlar liselerinin hazırladığı milli takım marşları halk oylamasına sunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğiyle güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen 'A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri' temalı beste yarışmasında finale kalan 5 eser, halk oylamasına sunuldu. Kazanan eser, profesyonel aranjman ve klip çalışmasıyla A Milli Takım marşı olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu işbirliğinde, güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen "A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri" temalı beste yarışmasında finale kalan eserler halk oylamasına açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, A Milli Futbol Takımı için Dünya Kupası sürecinde kullanılacak marşın güzel sanatlar liseleri tarafından hazırlanması yönündeki açıklamasının ardından düzenlenen beste yarışmasında, hazırlanan marşlar oylamaya açıldı.

Yarışma kapsamında Türkiye genelindeki güzel sanatlar liselerinden toplam 82 eser başvurusu alındı. Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi Türker Tozer, Proje Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş, orkestra şefi Murat Kodallı, besteci ve müzisyen Ali Otyam, müzisyen Ali Tufan Kıraç ile oyuncu Oktay Gürsoy'un yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda eserler ilk 5'e düşürüldü.

Yarışmanın kazananının başta milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli olmak üzere tüm kamuoyunun katılımıyla gerçekleştirilecek halk oylamasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı.

Halk oylamasına sunulan eserler arasında, "Geliyoruz", "Bizim Çocuklar", "Şampiyonsun Türkiye", "Türkiyem Tek Yürek", "Haydi Türkiye" yer aldı.

Finale kalan eserlerin profesyonel müzik düzenleme ve aranjman çalışmaları, Bakanlık stüdyolarında tamamlandı, eserlerin dijital platformlarda kamuoyuyla buluşturulması için çalışmalar yürütüldü. Halk oylaması neticesinde birinci olacak eser için nihai bir aranjman ve profesyonel bir klip çalışması da yapılacak.

Halk oylaması, Bakanlık tarafından oluşturulan "eba.gov.tr/mars-anket" sitesi üzerinden 3 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz

Trump, bir Orta Doğu ülkesini daha tehdit etti: Sizi havaya uçururuz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

Özel telefon görüşmesini anlattı! Bahçeli'den ezber bozan uyarı
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin

İsrail o kenti vurmaya hazırlanıyor: Evlerinizi bir an önce terk edin