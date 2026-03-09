Haberler

982 yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı

Güncelleme:
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2025 sonu itibarıyla doğal gaz şebekesi uzunluğunun 255 bin kilometreyi bulduğunu, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısının da 982'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de koyduğu hedef doğrultusunda doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "2002 yılında sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde bulunan doğal gazla ilgili olarak hem şebeke uzunluğu hem de doğal gazın ulaştırıldığı yerleşim yeri sayısı artmaya devam ediyor. Türkiye'nin doğal gaz şebekesi, 2025 yılı sonu itibarıyla 20 bin kilometre dağıtım ve 235 bin kilometre iletim hattı olmak üzere toplamda 255 bin kilometreye ulaştı" denildi.

'ABONE SAYISI 22,8 MİLYONA YÜKSELDİ'

2025 sonu itibarıyla 81 il, 982 yerleşim yeri ve 230 organize sanayi bölgesine doğal gaz arzı sağlandığı vurgulanarak, "Ayrıca, 2002'de 1,3 milyon olan doğal gaz abonesi sayısı da 22,8 milyona yükseldi. Sadece 2025 yılında 47 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı. Böylece, Türkiye genelinde konut abone sayısında yaklaşık 933 bin artış oldu. Şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine doğal gaz kullanma imkanı sağlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını bu yıl binin üzerine çıkarmayı hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
