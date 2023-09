92. İzmir Enternasyonal Fuarı Açıldı.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın resmi açılış töreni Kültürpark’ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, “Sevgili Gençler. Tek birinizin dahi bu ülkeyi terk etmesini içimize sindiremiyoruz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akı, çalışkan ruhları. Hiçbir yere gitmenize razı değiliz. Her karış toprağı gözümüzün içine bakan eşsiz bir vatanımız var. Biliyorum ki bu ülke, yeryüzünün en mutlu ve en üretken nesillerini sarıp sarmalayacak güce sahip. Yeter ki biz bu toprakların gücünü, gençlerimizin gücüyle buluşturmayı başaralım. Göreceksiniz bu muhteşem değişimi hep birlikte, güle oynaya gerçekleştireceğiz” dedi.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın resmi açılış töreni Kültürpark'ta yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, "Sevgili Gençler. Tek birinizin dahi bu ülkeyi terk etmesini içimize sindiremiyoruz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akı, çalışkan ruhları. Hiçbir yere gitmenize razı değiliz. Her karış toprağı gözümüzün içine bakan eşsiz bir vatanımız var. Biliyorum ki bu ülke, yeryüzünün en mutlu ve en üretken nesillerini sarıp sarmalayacak güce sahip. Yeter ki biz bu toprakların gücünü, gençlerimizin gücüyle buluşturmayı başaralım. Göreceksiniz bu muhteşem değişimi hep birlikte, güle oynaya gerçekleştireceğiz" dedi.

92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın resmi açılış töreni bugün Alsancak'ta bulunan Kültürpark'ta yapıldı. İBB Başkanı Tunç Soyer, burada şöyle konuştu:

"İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fuarımız İZFAŞ tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliği ve Ticaret Bakanlığımızın himayesinde 92. kez düzenleniyor. Ege'den yükselen fuar coşkusu tüm Türkiye'ye umut olmak için kapılarını aralıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya sayılı günler kala, sizleri bu güzel günde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla selamladığım için büyük bir onur duyuyorum. İzmir Enternasyonal Fuarı bundan bir asır önce atalarımızın kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendini uluslararası ölçekte tanıttığı ilk ve öncü markasıdır. İzmir, 9 Eylül ile kurtuluşun, İktisat Kongresi ile iktisadi kuruluşun, misak-ı iktisadinin ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile iktisadi dirilişin şehridir. Bugün Cumhuriyetimiz bu üç kilit taşının üzerinde yükselmektedir. İşte bu nedenle 9 Eylül de İktisat Kongresi de İzmir Enternasyonal Fuarı da geleceğin Türkiyesi'nin inşası için temel tarihi referansıdır.

"İZMİR'İN TİCARETTEN AKADEMİYE, EDEBİYATTAN MÜZİĞE, ŞEHİRCİLİKTEN MİMARİYE UZANAN SAYISIZ YENİLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI, İŞTE BU ÇOK GÜÇLÜ İKTİSADİ VE KÜLTÜREL KOŞULLARIN BİR SONUCUDUR"

Tüm bu hadiselerin İzmir'de yaşanmış olması elbette bir tesadüf değildir. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Sonuç Bildirgesi'nde ifade ettiğimiz gibi… İzmir, tüm farklılıkları ile bir arada yaşayabilmenin sihrini bulmuş, şifrelerini keşfetmiş, çok sesli ve çok renkli yaşam biçimlerini refaha dönüştürmüştür. İzmir'in ticaretten akademiye, edebiyattan müziğe, şehircilikten mimariye uzanan sayısız yeniliğe ev sahipliği yapması, işte bu çok güçlü iktisadi ve kültürel koşulların bir sonucudur. Bugün burada, İzmir'de, adil ve müreffeh bir Türkiye için bir araya gelmiş olmamız yine bu koşulların meyvesidir. Sizlere şehrimizin köklü tarihinden aldığım güç ve iyi bir geleceğe duyduğum sonsuz umutla seslenmek isterim: Her toplum kendi kaderini tayin etmeye muktedirdir. Yeter ki direnmekten vazgeçmesin. İzmir, fuarın kapılarını 92. kez açarak işte bu direnci ortaya koyuyor. Adalete ve değişimin gücüne duyduğu sarsılmaz bir inançla… İzmir Enternasyonel Fuarı her renkten, her ülkeden insanın buluştuğu bir dünya meydanıdır. Dünyaya İzmir'den tutulan bir aynadır aynı zamanda. İkinci Dünya Savaşı'nda da soğuk savaşın kavurucu yıllarında da 12 Eylül darbesinde de devam etmiştir. Biz de iki yıl önce pandeminin ağır koşulları altında dahi kapılarımızı açtık.

"BU ŞEHRİN CADDELERİNDEN SOKAKLARINA, MEYDANLARINDAN KIRLARINA KADAR HER BİR KÖŞESİNE GENÇLERİN NEFESİ, RUHU VE COŞKUSU İŞLESİN İSTİYORUZ. HEPİMİZİN HAYALİNİ KURDUĞU BU KÖKLÜ DEĞİŞİMİN HARCI, İŞTE BU RUHTA SAKLI"

Bugün, tam 92. kez İzmir'den dünyaya şunu duyuruyoruz: İnsanlık bir olduğu müddetçe, altından kalkamayacağımız hiçbir umutsuz durum yoktur. İşte bu nedenle 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı, umudu daha da büyütmek için gençlere ithaf ettik. İzmir'in belediye başkanı seçildiğim ilk günden bu yana, gençlerin sadece geleceğin değil, bugünün de esas aktörleri olduğunu söylüyorum. Çünkü yaşadıklarımız bize şunu çok açık gösteriyor. Bir bütün olarak, toplumsal yaşamın her evresinde yenilenmek zorundayız. İşte bunu başarma gücüne sahip olanlar gençlerdir. Onların önündeki tüm engelleri kaldırarak ekonomiden ekolojiye, eğitimden sağlığa, adaletten demokrasiye kadar yenileneceğiz. Bunu mutlaka başaracağız. Evet, gençlerin öncülüğünde yaşamı iyileştireceğiz ve biliyorum ki bu değişimin sahnesi tarih boyunca yeniliklerin kaynağı olan İzmir olacak. İşte İzmir'i, 2026 Avrupa Gençlik Başkenti yapma hedefimiz tam da bu yüzden. Bu şehrin caddelerinden sokaklarına, meydanlarından kırlarına kadar her bir köşesine gençlerin nefesi, ruhu ve coşkusu işlesin istiyoruz. Hepimizin hayalini kurduğu bu köklü değişimin harcı, işte bu ruhta saklı. Yeter ki gençlere gölge etmeyelim. Biliyorum ki onlar tüm bunları başarmaya muktedir.

"SEVGİLİ GENÇLER. TEK BİRİNİZİN DAHİ BU ÜLKEYİ TERK ETMESİNİ İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ. BU ÜLKENİN PIRIL PIRIL GENÇLERİ, YÜZ AKI, ÇALIŞKAN RUHLARI"

Sevgili Gençler. Tek birinizin dahi bu ülkeyi terk etmesini içimize sindiremiyoruz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, yüz akı, çalışkan ruhları. Hiçbir yere gitmenize razı değiliz. Her karış toprağı gözümüzün içine bakan eşsiz bir vatanımız var. Biliyorum ki bu ülke, yeryüzünün en mutlu ve en üretken nesillerini sarıp sarmalayacak güce sahip. Yeter ki biz bu toprakların gücünü, gençlerimizin gücüyle buluşturmayı başaralım. Göreceksiniz bu muhteşem değişimi hep birlikte, güle oynaya gerçekleştireceğiz. 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın sizlere ithaf edilmesini, lütfen bu gayretimizin bir simgesi olarak kabul edin.

"İZMİR ENTERNASYONAL FUARI TÜRKİYE'DE İLK KEZ ULUSLARARASI TEKSTİL BİENALİ'NE DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 17 FARKLI ÜLKEDEN 57 KATILIMCININ YER ALDIĞI BİENALDEKİ ESERLER, ATLAS PAVYONU'NDA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK"

Fuarımızı, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını kaybeden on binlerce canımızın, içimizde bıraktığı derin acıyla birlikte açıyoruz. Aradan aylar geçse de, yıllar geçse de bu acının asla geçmeyeceğinin farkındayım. Bu elim olayda yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli yakınlarına, tüm İzmir adına bir kere daha başsağlığı dileklerimizi sunuyorum. Bu vesileyle, önce deprem, ardından sellerle büyük kayıplar yaşayan, fuarımızın bu yılki onur konuğu Şanlıurfa'ya, İzmir'e bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bu yıl fuarımızda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız alanda pek çok yenilik ziyaretçilerimizle buluşacak. İzmir Enternasyonal Fuarı Türkiye'de ilk kez Uluslararası Tekstil Bienali'ne de ev sahipliği yapacak. 17 farklı ülkeden 57 katılımcının yer aldığı Bienaldeki eserler, Atlas Pavyonu'nda sanatseverlerle buluşacak. On gün boyunca 26 konser, tiyatro ve film gösterimleri, spor etkinlikleriyle Ege'nin kalbi yine burada, Kültürpark'ta atacak. Bu çok kapsamlı organizasyonun gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Fuarın çok kıymetli ana sponsoru Folkart ve etkinlik sponsoru Migros'a şükranlarımı sunuyorum. Fuar boyunca yoğun mesailerinin hiç bitmeyeceğini bildiğim, İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki fedakar çalışma arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. 92.İzmir Enternasyonal Fuarı İzmir'e ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun."