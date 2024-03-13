Üye Girişi
Haberler

91 yıllık gelenek...İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Bursa'da bir fırıncı dedesinden kalma 91 yıllık geleneğini sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor.

91 yıllık gelenek...İftarlık tabanca, kılıç ve testiler büyük ilgi görüyor

91 yıldır çocuklara oyuncak iftariyelikler hazırlayan fırın geleneği bozmadı

Oruç tutan çocuklara mükafat için oyuncak poğaça yapıyor

BURSA - Bursa'da bir fırıncı dedesinden kalma 91 yıllık geleneğini sürdürerek, her yıl ramazan ayında çocuklara özel iftariyelik için tabanca, kılıç, testi ve telefon poğaçalar yapıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yerkapı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Şeref Seymen, dededen kalan 91 yıllık geleneği sürdürüyor. Fırıncı Seymen, hamura şekil vererek tabanca, telefon, testi ve kılıç şeklinde poğaçalar yapıyor. Ramazan ayında üretilen bu oyuncak şeklindeki poğaçalar aileler tarafından oruç tutan çocuklara mükafat olarak alınıyor. Sadece ramazan ayında üretilen bu şekilli poğaçalar çocuklar tarafından çok seviliyor.

"Şimdiki çocuklar bu kültürü pek bilmiyor"

Genellikle belirli bir yaş üstü müşterileri tarafından torunlarına nostalji amaçlı aldıklarını belirten Seymen, "Bursa'ya has Ramazan ayına özel bir iftariyelik yapıyoruz. Biz bu fırında 3. kuşak işletmecisiyiz. Bu iftariyelik çocukların oyuncağı, kazan orucu diye tabir edilen öğle vaktine kadar oruç tutar çocuklar. Bu iftariyelikler de onların mükafatıdır. Kız çocuklarına testi erkek çocuklarına ise tabanca ve kama şeklinde iftariyelik hazırlıyoruz. 60 yaşının üstündekiler daha çok değer veriyor, buradan gelip iftariyelikler alıp torunlarını sevindiriyor. Şimdiki çocuklar bu kültürü pek bilmiyor. Çünkü hamurdan böyle bir oyuncak hiç görmemişler. Çocuklar hep telefon ve bilgisayar başında oldukları için bu iftariyelikler değişik geliyor" şeklinde konuştu.

İlk Rum usta tarafından yapılmış

Oyuncak iftariyeliklerin tarihine değinen Seymen, "1933 yılında dedem bu fırını satın almış. O sırada fırınımızda da Rum usta çalışıyormuş. Usta da "Ramazan ayı yaklaşıyor, ben işsiz kalır mıyım" diye düşünürken sokakta oynayan çocuklara hamurdan şekilli oyuncaklar yapıyor. İnsanlar çok beğeniyor ve ilgi gösteriyor. Dedem de onu işten çıkarmıyor ve bu bir gelenek olarak günümüze kadar geliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Fırıncı Bursa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yılmaz İmenç kimdir? Gelecek Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Yılmaz İmenç kaç yaşında, nereli? Saniye Caran kimdir? CHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Saniye Caran kaç yaşında, nereli? ANKARA SEÇİN ANKET SONUÇLARI | Seçimlerinde hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir? Semih Erkal kimdir? Gelecek Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Semih Erkal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Artuklu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Artuklu adayı Mehmet Ali Amak kimdir? BURSA ANKET SONUÇLARI | 2024 Yerel Seçimlerinde hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir? ADANA ANKET SONUÇLARI! | 2024 Yerel Seçimleri Adana'da hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir? Cem Kotan kimdir? CHP Antalya Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Yeşilyurt adayı Hasan Lekesiz kimdir? DEM Parti Malatya Yazıhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Yazıhan adayı İbrahim İncesu kimdir? DEM Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Doğanşehir adayı İsmail Haluk Güran kimdir? Mesut Kocagöz kimdir? CHP Antalya Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Malatya Battalgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Battalgazi adayı Ayşe Şahin kimdir? Mustafa Aysel kimdir? AK Parti Balıkesir- Burhaniye Belediye başkan adayı Mustafa Aysel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Malatya Arguvan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya Arguvan adayı Suna Gedik kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title