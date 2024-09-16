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9. Ulusal Tomarza Beydağı Zirve Tırmanışı Etkinliği Gerçekleştirildi

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Kayseri'de düzenlenen 9. Ulusal Tomarza Beydağı Zirve Tırmanışı etkinliğine yaklaşık 400 dağcı katıldı. Dağcılar, 1850 rakımdan tırmanarak 3080 rakımlı zirveye 7 saatte ulaştı ve burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Kayseri'de 9. Ulusal Tomarza Beydağı Zirve Tırmanışı etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden etkinliğe katılan yaklaşık 400 dağcı, Tomarza Çayinli Mahallesi'ndeki Çukuryurt Yaylası'nda kamp kurdu. Buradaki tarihi kilise ve camiyi gezen dağcılar fotoğraf çektirdi.

1850 rakımdaki kamptan tırmanışa başlayan dağcılar, 3080 rakımlı Beydağı'nın zirvesine 7 saatte ulaştı.

Dağcılar zirvede saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Zirvedeki direkte dalgalanan Türk bayrağı da dağcılar tarafından değiştirildi.

Kaynak: AA / Bilal Okuducu - Güncel

Etkinlikler Beydağı Tomarza kayseri Güncel Kültür Yaşam Doğa Spor

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