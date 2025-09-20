9 Eylül İzmir Yarı Maratonu Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

(İZMİR) – 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu nedeniyle Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarı başta olmak üzere kentte bazı yollar yarın taşıt trafiğine kapatılacak.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 07.00 yapılacak olan 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu nedeniyle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Cumhuriyet Meydanı'ndan itibaren sahil yönü ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın deniz tarafının araç trafiğine kapatılacağı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik akışının kara tarafından gidiş-geliş olarak sağlanacağı bildirildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı kara tarafı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Gümrük Kavşağı) Fevzipaşa Bulvarı'na zorunlu yönlendirme yapılacağı kaydedilan açıklamada, Gazi Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı kesişiminden (Borsa Kavşağı) Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na gitmek isteyen sürücülerin, Cumhuriyet Bulvarı'nı takip ederek Gümrük Kavşağı'ndan sahil bulvarının kara tarafına katılabilecekleri belirtildi.

Etkinlik süresince Haydar Aliyev Bulvarı'nın İnciraltı'ndan Konak yönüne tek yön olarak düzenleneceği aktarılan açıklamada, Konak Tüneli'nden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı kullanarak İnciraltı yönüne gitmek isteyen araçların ise Mithatpaşa Caddesi üzerinden Karataş Kavşağı'ndan sahil bulvarının kara tarafına katılabileceği ifade edildi.