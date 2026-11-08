9. Çin İthalat Fuarı'nda yaşlı dostu çözümler tanıtıldı, 4.142 yabancı katılımcı var

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SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çok sayıda ürün ve hizmet tanıtıldı.

Sergilenen ürün ve çözümlerle yaşlıların ihtiyaçlarına yanıt verilmesi, yaşlı dostu çözümlerin farklı alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması ve gümüş ekonominin nitelikli gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri de dahil olmak üzere 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua