Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

9. Çin İthalat Fuarı'nda yaşlı dostu çözümler tanıtıldı, 4.142 yabancı katılımcı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
9. Çin İthalat Fuarı'nda yaşlı dostu çözümler tanıtıldı, 4.142 yabancı katılımcı var
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanghay'da 5-10 Kasım'da düzenlenen 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler tanıtıldı. 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlayan fuarda yaşlı dostu çözümlerin yaygınlaşması ve gümüş ekonominin gelişimi hedefleniyor.

SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- 9. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yaşlıların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çok sayıda ürün ve hizmet tanıtıldı.

Sergilenen ürün ve çözümlerle yaşlıların ihtiyaçlarına yanıt verilmesi, yaşlı dostu çözümlerin farklı alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması ve gümüş ekonominin nitelikli gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuar, 300'den fazla Fortune Global 500 şirketi ve sektör lideri de dahil olmak üzere 4.142 yabancı katılımcıyı ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua
Manavgat'ta madde etkisindeki genç caddede tahrayla hayali düşmanlara saldırdı! Kendini de yaraladı

Hayali düşmanlara tahrayla saldırdı! Yaralanan kendisi oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de palamut tezgahlardan çekiliyor! Fiyatı 75-100 TL'den 125-150 TL'ye çıktı

Palamuda veda vakti geldi! Tezgahta fiyatı 150 liraya dayandı
Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Rahat tavırlarına diyecek yok! Milyonluk soygun kamerada
ABD, Umman Körfezi'nde ticaret gemisini vurdu! Saldırı anını paylaştı

Körfez yine ısındı! ABD önce vurdu, sonra paylaştı

Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira21

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Kağıthane'de kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Tetikçi 15 yaşında çıktı14

Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada! Saldırganın yaşı hayrete düşürdü
Serdar Ortaç'tan Tarkan'a olay sözler: Bir numara benim!

Serdar Ortaç'tan Tarkan'a olay sözler: Bir numara benim!