9. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı
Çin'in Yunnan eyaletinde 9. Çin-Güney Asya Fuarı, dijital ekonomi, yapay zeka, yeşil enerji ve alçak irtifa ekonomisiyle ilgili yüksek teknoloji ürünlerini sergilemek üzere başladı. Fuara çok sayıda ziyaretçi katılması bekleniyor.
KUNMİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Güney Asya Fuarı, perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı. 6 gün sürecek olan fuarda dijital ekonomi, yapay zeka, yeşil enerji ve alçak irtifa ekonomisiyle ilgili yüksek teknoloji ürünlerini sergiliyor.
24 Haziran'a kadar devam edecek olan fuara çok sayıda ziyaretçinin katılım sağlaması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel