9. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı

KUNMİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Güney Asya Fuarı, perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı. 6 gün sürecek olan fuarda dijital ekonomi, yapay zeka, yeşil enerji ve alçak irtifa ekonomisiyle ilgili yüksek teknoloji ürünlerini sergiliyor.

24 Haziran'a kadar devam edecek olan fuara çok sayıda ziyaretçinin katılım sağlaması bekleniyor.