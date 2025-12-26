Haberler

Yılbaşı öncesi 81 ilde büyük operasyon! Binlercesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı öncesi 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda toplam 91 bin 384 litre sahte/kaçak içkinin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 171 kişiye adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yılbaşı öncesi 81 ilde son 1 haftadır düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

171 ŞÜPHELİYE İŞLEM YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve EGM KOM Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlüklerince yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN CANINA ZARAR VERİLMESİNİ ENGELLEDİK"

Yerlikaya, "Bu ürünleri ele geçirerek, sahte ve kaçak alkol üretimiyle vatandaşlarımızın canına ve sağlığına zarar verilmesini engelledik. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
